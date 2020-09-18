Владимир Вдонин получил звание «Заслуженный работник лесной промышленности»

Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области

К присутствующим обратился спикер Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин:

- Ваша компания славится сильными традициями, которые неразрывны с историей региона. Вы смело беретесь за самые сложные инвестиционные проекты и успешно воплощаете их в жизнь. За 170 лет компания прошла путь от мануфактурной фабрики до холдинга, на котором работают более 1600 человек. Предприятие постоянно участвует в престижных мировых выставках, где получает высокие отзывы и награды. «Маяк» является добросовестным налогоплательщиком, заботится о своих сотрудниках и ветеранах, реализует благотворительные и спонсорские проекты на благо жителей региона.

ФОТО: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области

В рамках торжественного мероприятия были награждены лучшие представители трудовых коллективов, которых почетные гости поблагодарили за выпуск качественной и востребованной продукции, а руководство компании – за весомый вклад в социально-экономическое развитие Пензенской области.

Помимо этого, генеральному директору ОАО «Маяк», депутату Законодательного Собрания Владимиру Вдонину было присвоено звание «Заслуженный работник лесной промышленности». Наградные документы и знак вручил парламентарию министр промышленности и инновационной политики Пензенской области Михаил Торгашин на торжественном мероприятии.