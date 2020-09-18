Пензенский «Дизель» обыграл «Ростов» в выездном матче

Заключительный матч первого выезда в текущем сезоне «Дизель» провел, выйдя на лед против местного клуба. Предыдущий матч пензенцы выиграли в Воронеже – там их соперниками стал ХК «Буран».

Первый период встречи завершился нулевой ничьей. Зато во второй двадцатиминутке «Дизель» начал ожесточенную борьбу за победу. Сначала Алексей Шубин открыл счет в большинстве, затем Александр Денежкин увеличил отрыв мощным щелчком, а после Александр Борисенков довел разницу до трех шайб.

Заключительный период прошел с преимуществом хозяев, которые активно пытались спасти этот матч. Им это почти удалось - Дмитрий Марченков и Роман Опалев сократили отрыв до минимума, но нашим ребятам удалось удержать победный счет - 3:2 в пользу «Дизеля».