Вниманию дачников! Передавать показания счетчика электроэнергии важно даже при отсутствии фактического потребления

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В связи с завершением летнего периода и приближающимся окончаниемдачного сезона гарантирующий поставщик электроэнергии ООО «ТНС энерго Пенза» напоминает собственникам загородной недвижимости о необходимости ежемесячной передачи показаний, несмотря на ее сезонное использование.

Даже при отсутствии фактического потребления электроэнергии своевременная передача показаний приборов учета позволит потребителям избежать лишних финансовых затрат. Поскольку, согласно действующему законодательству, при отсутствии показаний расчет платы за электричество первые три месяца производится исходя из среднемесячного потребления, а затем - по нормативу.

Кроме того, начисления по нормативу производятся вплоть до получения энергосбытовой компанией показаний прибора учета от клиента. В связи с чем возможно образование задолженности и последующее взыскание её в судебном порядке.

Передавать показания приборов учета электроэнергииможнобыстро и удобно любым дистанционным способом:

- на сайте ООО «ТНС энерго Пенза» penza.tns-e.ru – без регистрации;

- в Личном кабинете на сайте компании;

- с помощью мобильного приложения (для iOS и Android);

- по телефону Единого контактного центра (8412) 98-78-48 – голосовым вводом либо тональным набором на клавиатуре;

- при помощи голосового помощника «Алиса» от Яндекс, произнеся команду: «Алиса! Включи навык «ТНС энерго».

Во избежание негативных последствий ООО «ТНС энерго Пенза» рекомендует клиентам ежемесячно передавать показания приборов учета, даже при отсутствии фактического потребления.