17 сентября компанию «СтанкоМашСтрой» посетили представители Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. В середине августа на предприятие поступило дополнительное новое технологическое оборудование – два фрезерно-расточных станка, приобретенных по программе «Коммерциализация» - федеральное государственное бюджетное учреждение «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» (Фонд содействия инновациям).

Основная цель визита представителей фонда – контроль над выполнением условий реализации проекта по производству вертикальных фрезерных обрабатывающих центров серии VTM. В начале сентября на «СтанкоМашСтрой» приступили к сборке высокотехнологичных станков, предназначенных для обработки крупногабаритных корпусных деталей. Сегодня оборудование находится на этапе пуско-наладочных работ. Ориентировочный срок сдачи горизонтального фрезерно-расточного станка с ЧПУ KIMI A-2 в конце сентября, портального фрезерно-расточного станка с ЧПУ KGMC2040 – в октябре текущего года.

Инвестиции Фонда Бортника позволят компании «СтанкоМашСтрой» расширить собственное производство высокотехнологичного оборудования, модернизировать рабочие места, увеличить объемы производства и долю локализации изготавливаемых металлообрабатывающих станков.