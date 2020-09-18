В центре Пензы ограничат движение и запретят стоянку

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

Согласно информации, опубликованной городской мэрией, с 20.00 часов 20 сентября до 14.30 часов 21 сентября в Пензе будут запрещены стоянка и движение на Театральном проезде от ул. Кирова до ул. Московской (по четной и нечетной сторонам). Ограничения не распространяются на автомобили участников мероприятия.

Также на этот период времени запретят стоянку на участке автомобильной дороги по ул. Бакунина: от ул.Кирова до ул. Володарского (по четной и нечетной сторонам).