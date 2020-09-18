Владимир Волков поздравил Александра Овечкина с днем рождения

По случаю 35-летия обладателя кубка Стэнли, капитана клуба «Вашингтон Кэпиталс», чемпиона мира в составе сборной страны Александра Овечкина глава республики направил в его адрес поздравительную телеграмму. «Примите сердечные поздравления с Днем рождения! От всей души желаю Вам крепкого здоровья, семейного благополучия, новых спортивных достижений и успехов во всех начинаниях на благо Российской Федерации», - говорится в ней.

Напомним, что дедушка и бабушка Овечкина по материнской линии - уроженцы села Шокша Теньгушевского района Мордовии, мама Овечкина также родом из Мордовии. Кроме того, Александр входит в состав совета при Главе Мордовии по развитию физической культуры и спорта