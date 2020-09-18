В Саранске московский адвокат взят под стражу

Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

Адвокату Коллегии адвокатов г. Москвы, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.30, ч.3 ст.159 УК РФ (покушение на мошенничество) избрана мера пресечения в виде заключения под стражу

Как сообщалось ранее, 15 сентября 2020 года в Саранске он был задержан оперативными сотрудниками регионального УФСБ после получения от гражданской супруги своего подзащитного части денежных средств в размере 400 тысяч рублей из ранее оговоренного 1 миллиона рублей.

В обмен на указанное денежное вознаграждение он обещал повлиять на избрание подзащитному более мягкой меры пресечения и в дальнейшем на решение суда в части назначения наказания, не связанного с лишением свободы. В действительности денежными средствами адвокат намеревался распорядиться по собственному усмотрению.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники УФСБ России по Республике Мордовия.

В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение в совершении указанного преступления.