Пенза, Саранск, Саратов

Пресс-служба Правительства Пензенской области

По информации Пензастата, Сурский край вышел на 1 место среди регионов Приволжского федерального округа по индексу промышленного производства за январь-август текущего года - 106,9%.

Второе место у Республики Мордовия (103,7%) и третью позицию занимает Саратовская область (98,7%).

Таких результатов удалось достигнуть благодаря грамотной и слаженной работе сотрудников предприятий и их руководителей, реализации инвестиционных программ, увеличению объёмов выпуска продукции и внедрению прогрессивных технологий бережливого производства.