Марат Хуснуллин: «По дорожному строительству в Пензенской области вопросов нет»

Сегодня состоялось заседание Президиума правительственной комиссии по региональному развитию в РФ. Одной их тем разговора стала реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Иван Белозерцев доложил заместителю председателя Правительства РФ Марату Хуснуллину, что в Пензенской области, благодаря нацпроекту, увеличилось число дорог в нормативном состоянии. В этом году на ремонт и строительство новых магистралей регион получил более 2,9 миллиардов рублей из федерального бюджета (из них почти 2,7 миллиарда были выделены в рамках нацпроекта). Дополнительно были направлены еще полтора миллиарда. На сегодня введено в эксплуатацию 94 объекта, в том числе был досрочно завершен ремонт и строительство четырех капиталоемких объектов.

- Средства резервного фонда направлены на завершение работы на больших объектах. В частности, окончание реконструкции автодороги по улице 40-летия Октября ведется с опережением графика. До 15 декабря все обязательства, которые взяла на себя Пензенская область, будут выполнены в полном объеме, - отметил он, подчеркнув, что все подрядные организации обеспечены необходимыми дорожно-строительными материалами и трудовыми ресурсами.

Также глава региона доложил о выполнении комплексной программы «Развитие сельских территорий». В 2020 году в Пензенскую область из федерального бюджета на эти цели направлено 137 миллионов рублей. С привлечением субсидий реализуется три проекта общей протяженностью 10,5 км.

- Работы на объектах завершаются. Оформляются документы. До 1 октября задача будет выполнена, - констатировал глава субъекта Федерации.

Кроме того, на прирост протяженности автодорог регионального значения общего пользования направлено из федерального бюджета 90 миллионов рублей.

Заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин положительно оценил реализацию мероприятий дорожного хозяйства в Пензенской области.

- В регионе уложено 99,7 процентов запланированного объема верхнего слоя асфальта – работы практически закончены. По дорожному строительству нет никаких вопросов, прекрасно работают, - подчеркнул он.