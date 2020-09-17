Медалью «Доблесть и отвага» награждена Анастасия Чулкова

Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

В марте 2020 года второклассница из поселка Торбеево спасла своего одноклассника, провалившегося под лед водоема. Проявив невероятную смелость, девочка с третьей попытки смогла вытащить сверстника из воды. Ее отважный поступок был отмечен Председателем Следственного комитета Российской Федерации Александром Бастрыкиным, по решению которого школьница удостоена ведомственной медали «Доблесть и отвага».

Соблюдая необходимые меры безопасности и профилактики, руководитель Следственного управления на классном часе в торжественной обстановке в присутствии одноклассников, администрации учебного заведения и мамы девочки вручил ей награду и отметил, что поступок Насти - это пример неравнодушия и отзывчивости, а ее маме выразил признательность за достойное воспитание дочери.