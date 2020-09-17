Дополнительные выплаты детям

Дети обедают в столовой Фото: Евгения ГУСЕВА

Заканчивается срок подачи заявлений на дополнительные выплаты на детей.

Последний день подачи заявлений – 30 сентября 2020 года.

Подать заявление можно дистанционно через портал Госуслуг, а также в МФЦ и в клиентских службах ПФР (прием осуществляется по предварительной записи).

Семьи с детьми, рожденными в период с 1.04.2017 по 30.06.2020 года, включительно, имеют право на ежемесячную выплату в размере 5 тыс. рублей за апрель, май и июнь 2020 года на каждого ребенка.

Семьи с детьми в возрасте от 3 до 16 лет

имеют право на единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка. При этом 16 лет ребенку должно исполниться не ранее 11 мая 2020 года, а 3 года - не позднее 30 сентября 2020 года.

Дополнительная выплата за июль в размере 10 тыс. рублей

предоставляется на детей, рожденных в период с 11.05.2004 по 30.06.2020 года включительно. За данной выплатой не нужно никуда обращаться, поскольку Пенсионный фонд оформляет ее беззаявительно на основе решений о предоставлении выплат 5 тыс. и 10 тыс. рублей. Никаких дополнительных документов представлять не нужно - ПФР самостоятельно запросит все сведения в случае необходимости.

Дополнительная финансовая поддержка семей

в связи с острой эпидемиологической обстановкой предоставляется из федерального бюджета, не зависит от права на материнский капитал, не уменьшает его размер, а также не учитывается в доходах семьи при определении права на другие меры социальной помощи.

В помощь родителям на официальном сайте ПФР запущен сервис

информационной поддержки и консультирования по вопросам выплат на детей online.pfrf.ru. Кроме того на сайте ведомства и портале госуслуг размещены необходимые разъяснения о выплатах, правила заполнения.