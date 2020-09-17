На «Маяке» наградили ветеранов производства

В этом году холдингу «Маяк» исполнилось 170 лет. По случаю юбилея вчера руководство компании в торжественной обстановке вручило награды ветеранам производства, проработавшим на предприятии 20 и более лет.

К собравшимся обратился генеральный директор ОАО «Маяк» Владимир Вдонин. Он поблагодарил собравшихся за их самоотверженный труд и преданность профессии.

- Полученные вами звания «ветеранов производства» полностью заслужены, - отметил Владимир Васильевич.

Помимо ветеранов, в этот день также были награждены те сотрудники предприятия, кто участвовал в запуске бумагоделательной машины. Еще несколько работников получили грамоты главы администрации Железнодорожного района города.

Всего в этот день были награждены 65 человек.