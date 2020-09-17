Скоро Новый год

Пресс-служба Администрации Пензы

В среду, 16 сентября 2020 года, первый заместитель главы администрации Пензы Виталий Макаров провел совещание по подготовке к новогодним и рождественским праздникам. В обсуждении темы приняли участие заместители главы администрации Пензы Сергей Волков и Олег Денисов, руководители городских управлений.

В настоящее время определены центральные площадки празднования – площадь Ленина, Фонтанная и Театральная площади, сквер Белинского, набережная реки Суры. Главную елку планируется установить на площади Ленина. По традиции новогодние красавицы разместят в Могилёвском дворике, сквере Дружбы, на Юбилейной площади, возле ДК «Терновский».

- Районным администрациям необходимо подготовить план дополнительных мест празднования, установки елок, чтобы охватить мероприятиями как можно больше жителей нашего города, – нацелил Виталий Макаров.

Управлением архитектуры и градостроительства Пензы разработаны рекомендации по праздничному оформлению общественных территорий, автомагистралей, основных элементов зданий.

В связи с этим главам районных администраций, Управлению содействия развитию малого и среднего предпринимательства Пензы поручено провести работу с предприятиями и организациями по украшению своих зданий и прилегающих территорий.

Также поставлена задача организовать ревизию световых элементов и продумать варианты новогодней иллюминации в обновленных скверах Славы, Пушкина и «Копилка пословиц».