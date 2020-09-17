Следователи выясняют обстоятельства исчезновения человека

Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Следственным управлением СК РФ по Приморскому краю расследуется уголовное дело, возбужденное по факту безвестного исчезновения Смаглова Данила Юрьевича, 31 мая 1994 года рождения.

В ходе предварительного следствия установлено, что 18 мая 2020 года Данил Смаглов ушел из дома № 91 по улице Снеговая во Владивостоке, и до настоящего времени его местонахождение не известно.

Приметы без вести пропавшего: рост 180 см, худощавого телосложения, волосы русые, стрижка короткая. Был одет в кофту с капюшоном, джинсы, ботинки черного цвета.

Особые приметы: на левом плече татуировка в виде морды волка.

При наличии информации о местонахождении Данила Смаглова или обстоятельствах его исчезновения, просим сообщить в следственное управление СКР по Пензенской области по телефону 8(8412)36-17-02 или в полицию по телефону 02.