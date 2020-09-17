Библиотека приехала в гости к жителям Пензенской области

Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области

Музей книги военных лет «А мы из Пензы!» - такое название получил спецпроект Лермонтовки на колесах. Жители сёл Телегино и Хопёр стали зрителями выездного кинозала, где демонстрировались фильмы производства библиотечной студии «Глобус».

Гости библиотеки на колёсах посмотрели видеосюжеты о героическом пути 354-й стрелковой дивизии, сформированной в Пензе, а также о героических биографиях наших земляков - дважды Героях Советского Союза генерал-лейтенанте В. А. Глазунове и маршале Н. И. Крылове.

Представление о событиях победного 1945 года дополнила экскурсия по передвижной выставке электронных документов из фондов Государственной публичной исторической библиотеки, а также демонстрация тематических презентаций.

На память о необычной встрече посетители передвижной библиотеки выбрали для домашнего чтения любую книгу, которая участвует в акции книгообмена.