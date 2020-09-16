Адвокат поменял в Саранске статус защитника на подозреваемого

Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

Руководителем Следственного управления СК РФ по Республике Мордовия по материалам УФСБ России по Республике Мордовия возбуждено уголовное дело в отношении адвоката коллегии адвокатов Москвы, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.30, ч.3 ст.159 УК РФ (покушение на мошенничество).

Днем 15 сентября 2020 года в Саранске адвокат был задержан оперативными сотрудниками после получения от гражданской супруги своего подзащитного (являющегося фигурантом уголовного дела о незаконной игорной деятельности) части денежных средств в размере 400 тысяч рублей из ранее оговоренного 1 миллиона рублей.

Указанное денежное вознаграждение якобы должно было быть передано сотрудникам регионального управления СК за решение вопроса, связанного с изменением подзащитному меры пресечения с заключения под стражу на подписку о невыезде, и дальнейшее способствование в назначении ему наказания, не связанного с лишением свободы.

В действительности адвокат не собирался передавать полученные денежные средства кому-либо и не предпринимал к этому каких-либо действий, а намеревался распорядиться ими по собственному усмотрению.

Расследование уголовного дела поручено отделу по расследованию особо важных дел Следственного управления СК РФ по Республике Мордовия. Оперативное сопровождение осуществляют сотрудники УФСБ России по Республике Мордовия.

Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения. Расследование продолжается.