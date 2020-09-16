Пенза
Еще
Радио
Пенза
Еще
Радио
Пенза
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Школьники Пензы приняли участие в акции "Папа, тебя ждут дома"

16 сентября 2020 года ребята вместе с сотрудниками администрации Октябрьского района, представителями правоохранительных органов пообщались с водителями
Виктор ВИКТОРОВ
КомментироватьОставить комментарий
Пресс-служба Администрации Пензы

Пресс-служба Администрации Пензы

Мероприятие было направлено на пропаганду безопасности дорожного движения, соблюдение водителями скоростного режима, а также правил остановки и стоянки около детских учреждений и в зоне нерегулируемых пешеходных переходов.

В акции также приняли участие учащиеся школы № 18. Старший инспектор по пропаганде дорожного движения Юлия Филатова и ее юные помощники проводили разъяснительную работу с водителями, вручали информационные листовки.

Дети обращались к автолюбителям с просьбой соблюдать правила дорожного движения и быть внимательнее за рулем.