Школьники Пензы приняли участие в акции "Папа, тебя ждут дома"

Пресс-служба Администрации Пензы

Мероприятие было направлено на пропаганду безопасности дорожного движения, соблюдение водителями скоростного режима, а также правил остановки и стоянки около детских учреждений и в зоне нерегулируемых пешеходных переходов.

В акции также приняли участие учащиеся школы № 18. Старший инспектор по пропаганде дорожного движения Юлия Филатова и ее юные помощники проводили разъяснительную работу с водителями, вручали информационные листовки.

Дети обращались к автолюбителям с просьбой соблюдать правила дорожного движения и быть внимательнее за рулем.