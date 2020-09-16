Все началось с выяснения отношений с бывшей сожительницей

Арестованный Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

8 апреля 2020 года в процессе выяснения отношений по телефону с бывшей сожительницей мужчина оскорбил ее подругу, за которую вступился 32-летний знакомый. В ходе словесной перепалки мужчины договорились встретиться.

В тот же день в общежитии в Саранске конфликт между мужчинами перерос в драку. В результате защитник женщины получил множественными удары руками и ногами по различным частям тела, от которых скончался в скорой помощи.

Собранные Пролетарским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Республике Мордовия доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 30-летнему мужчине за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшему по неосторожности смерть потерпевшего.

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Республике Мордовия, приговором суда мужчине назначено наказание в виде 7,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.