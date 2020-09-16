Двадцатилетие канонизации святого праведного воина Феодора Ушакова

Пресс-служба Главы Республики Мордовия

Глава Мордовии Владимир Волков и митрополит Саранский и Мордовский Зиновий обсудили план мероприятий следующего года, которые предусматривают взаимодействие Мордовской митрополии и органов власти. Прежде всего, это - двадцатилетний юбилей канонизации святого праведного воина Феодора Ушакова, десятилетие образования Мордовской митрополии и, соответственно, Краснослободской и Ардатовской епархий.

Также на встрече обсуждалась эпидемическая ситуация в регионе и вопросы профилактики распространения коронавирусной инфекции среди священников и прихожан. Отдельной темой повестки стало дальнейшее развитие Саранской Духовной Семинарии, в осуществлении которого Глава республики принимает деятельное участие.