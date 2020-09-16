Средства защиты для медперсонала Мокшанской районной больницы

Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области

Многоразовые защитные комбинезоны, медицинские фильтрующие маски и перчатки стали подарком медицинскому учреждению от ресурсоснабжающей организации в рамках благотворительной помощи по борьбе с коронавирусом.

Главный врач ГБУЗ «Мокшанская РБ» Елена Леошина выразила слова благодарности от имени медиков за оказанную благотворительную помощь.

«В сложившихся условиях очень важно соблюдать все меры безопасности, чтобы не дать болезни шанса на распространение, - отметила Елена Николаевна. - Медицинские работники нуждаются в большом количестве средств индивидуальной защиты, поскольку находятся в особой зоне риска, находясь в тесном контакте с пациентами».

Благотворительная помощь в связи с пандемией COVID-19 оказывается холдингом «Российские коммунальные системы» в восьми регионах своего присутствия.