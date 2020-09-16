В Пензенской области растет индекс промышленного производства

Пресс-служба Правительства Пензенской области

По итогам работы промышленных предприятий в августе текущего года рост индекса промышленного производства достиг 125,2%, в том числе в обрабатывающих производствах – 126,8%. За январь-август 2020 года индекс промышленного производства в регионе составил 106,9%, в обрабатывающих производствах – 108,2%.

Наиболее высокие темпы роста в августе текущего года отмечаются в таких отраслях, как производство готовых металлических изделий (в 2,2 раза); производство компьютеров, электронных и оптических изделий (в 1,6 раза); производство бумаги и бумажных изделий (в 1,4 раза), производство мебели (в 1,4 раза); производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (в 1,3 раза) и другие отрасли.

Индекс промышленного производства является одним из макроэкономических индикаторов развития производящего сектора экономики и считается основным при предоставлении информации о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти Пензенской области и рассчитывается Росстатом.