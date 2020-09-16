Юрий Назаров: «Неважно, ты из списка Форбс или бомж…»

Фото: кадр из фильма "Маленькая Вера"

Судя по голосу, у 83-летнего Назарова боевой настрой. На вопрос, как он себя чувствует, он ответил:

- Враги не дождутся. Все идет путем. И марксистско-ленинская теория стоит на страже… Я коммунист, убежденный материалист, атеист, марксист и ленинец, и поэтому коронавирус мне не страшен, - говорил мне артист с вдохновением и азартом. - Есть вещи и пострашнее ковида. И кирпич может на голову упасть, и «доброжелатели» могут из-за угла напасть…

- Ну а все-таки как идет лечение?..

- У меня кислород уже отняли и гелий тоже (кислород-гелиевую смесь используют для лечения острой дыхательной недостаточности – Ред.). В конце недели обещают выпустить домой.

Ну как я заболел? Четыре дня держалась температура 38 градусов. Неприятная болячка, конечно, но бывает. Где я ее подцепил - холера ее знает. Отмечали годовщину гибели Людмилы Мальцевой (актриса умерла 27 августа 2019 года, по словам Юрия Назарова, после неудачной операции – Ред.). Может, там, на кладбище, налетал на меня ковид. А может, когда ехал в троллейбусе.

Пока лежал под капельницей, я вот что понял: ковид не разбирается, кто ты: человек из списка Форбс или бомж с помойки.

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