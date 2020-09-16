Ваш автомобиль может стать рубиново-красным, бесплатно

Пресс-служба Администрации Пензы

Инженерное сооружение готовят к покраске. Специалисты подрядной организации установили ограждение в местах проведения работ, а также на улице Злобина разместили предупредительные таблички. Автовладельцев просят временно не парковаться на данной улице в непосредственной близости от моста, так как при покраске конструкций на высоте краска может испортить лакокрасочное покрытие машин.

Напомним, что на объекте в соответствии с контрактом будет проведена пескоструйная очистка перильных ограждений и пролетных строений, их грунтовка и окрашивание. Для покраски будет использована эмаль рубиново-красного цвета RAL 3003. Таким образом, будет приведено в надлежащее состояние более 7 тысяч кв.м. конструкций моста.

Работы проводятся в рамках программы «Модернизация, развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство города Пензы на 2020–2026 годы».

В соответствии с контрактом, заключенным по итогам торгов, комплекс мероприятий проводит ИП Веденяпин А.С. Завершить работы подрядчик должен в срок до 1 октября 2020 года.

В следующем году планируется обновить и покрытие пешеходной части моста.

Проход по Подвесному мосту на период работ ограничен только частично.