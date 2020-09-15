В Пензе на сутки отключат воду в нескольких районах

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

ООО «Горводоканал» сообщает: с 8.00 17 сентября до 10.00 18-го в Пензе отключат воду в следующих микрорайонах:

- Заря;

- Арбеково;

- Терновка;

- Спутник (частично);

- ГПЗ;

- Согласие;

- Шуист (частично);

- Манчжурия;

- Кривозерье;

- Тепличный;

- Веселовка.

Также отключение затронет следующие улицы:

- Окружная;

- Воронова;

- Кижеватова;

- Российская;

- Бийская (от моста до ул. Южной).

В центре города возможно понижение давления.

В случае возникновения вопросов обращайтесь по номеру круглосуточной аварийно-диспетчерской службы ООО «Горводоканал»: 32-13-50.