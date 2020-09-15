В Пензе на сутки отключат воду в нескольких районах

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
ООО «Горводоканал» сообщает: с 8.00 17 сентября до 10.00 18-го в Пензе отключат воду в следующих микрорайонах:
- Заря;
- Арбеково;
- Терновка;
- Спутник (частично);
- ГПЗ;
- Согласие;
- Шуист (частично);
- Манчжурия;
- Кривозерье;
- Тепличный;
- Веселовка.
Также отключение затронет следующие улицы:
- Окружная;
- Воронова;
- Кижеватова;
- Российская;
- Бийская (от моста до ул. Южной).
В центре города возможно понижение давления.
В случае возникновения вопросов обращайтесь по номеру круглосуточной аварийно-диспетчерской службы ООО «Горводоканал»: 32-13-50.