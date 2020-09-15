Двое жителей Пензы вымогали деньги у иностранного студента

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

В пензенскую полицию обратился гражданин Туниса 1994 года рождения. Парень пояснил, что он учится в одном из областных вузов. В конце августа двое неизвестных – мужчина и женщина - обвинили его в краже денег у их знакомого и потребовали заплатить им 450 тысяч рублей. В целях запугивания, один из злоумышленников несколько раз ударил студента, и тот отдал им 180 тысяч рублей и свои вещи стоимостью более 50 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личности подозреваемых – мужчины 1989 года рождения и женщины 1988 года рождения.

По факту вымогательства следственным отделом СУ УМВД России по городу Пензе возбуждено уголовное дело. Санкция части 2 статьи 163 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. В отношении мужчины избрана мера пресечения – заключение под стражу, в отношении женщины – подписка о невыезде и надлежащем поведении.