Мэр Саранска сделал прививки от гриппа и пневмококковой инфекции

Первая группа госслужащих, состоящая из 50 человек, прошли вакцинацию вчера. Остальным прививки будут сделаны до 25 сентября.

- Никогда не любил прививки, но сейчас это необходимость, - признался Петр Тултаев. - Коронавирус никуда не ушел, возможно, будет вторая волна. Грипп может стать серьезным осложнением. Многие говорят, что нет необходимости делать прививку, есть настороженность, местами – боязнь. Я уверен, что в этой ситуации нужно доверяться специалистам, врачам. Сделать прививку – это настоятельная необходимость, чтобы поберечь и себя, и свою семью.