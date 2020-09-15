В Саранске 30-летие МЧС отпраздновали танцевальным флешмобом

Фото: ГУ МЧС по РМ

27 декабря Министерству Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполняется 30 лет. С начала года по всей стране проводятся акции, награждения и концерты, в которых принимают участие не только сотрудники ведомства, но и подрастающее поколение.

В рамках празднования кадеты саранского лицея № 26 приняли участие в танцевальном флешмобе. Видео ребят, выступающих под песню «Мы – МЧС» - это часть большей всероссийской акции.