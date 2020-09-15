В Пензе вырос спрос на тренеров и парикмахеров

Это профобласть является одной из наиболее пострадавших от эпидемии коронавируса. Длинный карантин и невозможность перейти на удаленку привели к падению спроса на рынке труда в мае.

В конце лета специалисты отметили рост вакансий – на 75% по сравнению с августом прошлого года и на 36% по сравнению с июлем этого гола. Спрос на конкретных специалистов сферы превысил докризисные показатели. Таким образом, с июля по сентябрь количество предложений для тренеров в Пензе выросло в 1,7 раз по сравнению с январем-началом марта 2020 года, на парикмахеров – в 2 раза.

Что же касается зарплаты, то тренерам в Пензе обещают до 22 500 рублей, парикмахерам - 30 000 рублей.