Шпионские страсти привели к уголовному делу

Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

В июне 2018 года мужчина 1974 года рождения осуществил незаконное скрытое подключение двух микрофонов к ранее установленным им комплектам цифрового устройства в приемной организации-провайдера цифровых услуг и сервисов, в которой ранее работал длительное время. С их помощью злоумышленник до апреля 2020 года прослушивал приемную бывшего начальника.

Кроме того, с июля по декабрь 2019 года, находясь по месту жительства в Бессоновке, подозреваемый, не имея разрешения, с помощью ранее установленного оборудования осуществлял подключение к компьютеру работника данной организации и копировал служебную информацию. Как пояснил злоумышленник в ходе допроса, делал он это из любопытства, поскольку хотел быть в курсе того, что происходит на его прежнем месте работы.

Собранные Бессоновским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Пензенской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения решения по уголовному делу о незаконном производстве специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации и неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов УФСБ России по Пензенской области.

Собранные Бессоновским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Пензенской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения решения по уголовному делу о незаконном производстве технических спецсредств, предназначенных для негласного получения информации и неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов УФСБ России по Пензенской области.

В ходе следствия от подозреваемого поступило ходатайство о прекращении уголовного дела и назначении ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Вину в совершении инкриминируемых деяний он признал. Судом ходатайство удовлетворено, уголовное дело прекращено, жителю Бессоновки назначен судебный штраф в размере 15 тысяч рублей.

Решение суда не вступило в законную силу.