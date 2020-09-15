Вперед – за кубком и "умными" колонками!

Фото предоставлено министерством образования Пензенской области

14 сентября в полуфинале соперниками кузнецкой команды в подгруппе «А» стали команды Кемеровской и Омской областей - победители отборочных соревнований.

По итогам игры кузнечане показали лучший результат и получили право выступить в финале, который состоится 17-18 сентября 2020 г.

Капитан нашей команды Динара Афзалова, члены команды Илгиз Асянов, Кирилл Жигалов, Карина Кашаева, Георгий Чапанов, Виктория Учаева, Джамиля Кулахметова. Руководитель – директор средней школы № 17 им. Ю.А. Гагарина города Кузнецка Наталья Гаранина.

Соперник кузнецких школьников будет определен 15 сентября.

Мероприятие пройдёт в онлайн-формате и будет транслироваться на youtube канале. Ссылка на youtube: https://www.youtube.com/watch?v=7s0f7FtOY.

17 сентября пройдут коммуникативные бои, а 18 сентября - финансовые бои.

Победитель Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности получит кубок и «умные» колонки.

Всероссийский чемпионат по финансовой грамотности проходит в рамках проекта Министерства финансов Российской Федерации и Международного банка реконструкции и развития «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации».