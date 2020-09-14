Отопительный сезон в Саранске стартует 28 сентября

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В понедельник на оперативном совещании в мэрии Саранска обсудили вопрос начала отопительного сезона. Согласно постановлению Правительства РФ, тепло в дома начинают подавать, когда среднесуточная температура снаружи пять дней подряд не превышает +8 градусов. Но, учитывая эпидемиологическую ситуацию, власти города приняли решение начать отопительный сезон пораньше: с 25 сентября в учреждениях образования и здравоохранения и с 28-го – в жилых домах.

- Подать тепло сразу во всех зданиях в городе невозможно, - отметил мэр Петр Тултаев. – Поэтому, в первую очередь обеспечим им школы, детские сады и больницы. Потом – дома. Вероятно, будут жалобы на слишком ранний старт, но в этом сезоне свои правила диктует эпидемическая ситуация.

Заместитель директора Департамента по социальной политике Администрации городского округа Саранск - начальник Управления образования Оксана Шуляпова сообщила, что детские сады и школы подготовлены к пуску тепла на сто процентов. Полная готовность наблюдается и в жилых домах Пролетарского и Октябрьского района. В Ленинском по пяти зданиям есть вопросы.

- В трех из них заканчивается ремонт внутридомовой системы теплоснабжения. До конца текущей недели все ремонтные работы завершатся. Собственники еще одного дома переходят в другую управляющую компанию, которая подготовит отопительную систему до начала пуска тепла, - доложил и.о. главы администрации Ленинского района Владимир Пряхин.

Петр Тултаев попросил взять эти вопросы на личный контроль.