Александр Самокутяев победил на дополнительных выборах депутата Госдумы в Пензенской области

Одновременно с выборами губернатора в Пензенской области также состоялись дополнительные выборы депутата Государственной Думы Федерального собрания по 147-му Лермонтовскому одномандатному округу. После обработки всех бюллетеней стало известно, что всех больше голосов (60,39%) получил кандидат от «Справедливой России» Александр Самокутяев. Явка составила 50,13%.

Александр Трутнев от КПРФ набрал 13,01%; Вадим Сердовинцев от ЛДПР, - 7,38%; представитель Партии пенсионеров Евгений Ворожцов - 7,32%; кандидат от партии «Коммунисты России» Фатима Хугаева - 4,14%; представитель «Гражданской платформы» Кирилл Метальников - 4,08%.