С начала года вандалы разбили 35 остановок в Саранске

Меры борьбы с вандалами обсудили сегодня в администрации. Мэр Саранска Петр Тултаев получил учитывать этот нюанс при закупке новых павильонов:

- Возле каждой остановки камеру не поставишь. Поэтому при покупке новых павильонов стоит смотреть не только на их дизайн, но и вандалоустойчивость.

Директор КУ «Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства» Дмитрий Дергунов пояснил, что ремонт разбитых остановок занимает немало времени, поскольку стекла изготавливаются на заказ и сроки поставки определяет завод-изготовитель.

- И новые стекла, и остановочные павильоны в обязательном порядке должны быть сертифицированы. Другие остановки устанавливать мы не имеем права, - отметил Дмитрий Дергунов.