В Пензенской области прошли трехдневные сборы снайперов

ФОТО: Пресс-служба Управления Росгвардии по Пензенской области

Особое внимание на сборах было уделено ситуационной стрельбе: по заданию участникам нужно было устранить условного противника, не нанеся урон жизни и здоровью условному заложнику.

- Кажется, что стрелять из снайперской винтовки легко, однако, чтобы попасть в цель, нужно многое учитывать, - отметил сотрудник отряда мобильного особого назначения Управления Росгвардии по Пензенской области.

Главный инструктор сборов отметил, что все поставленные задачи были выполнены. Участники смогли не только закрепить полученные знания на практике, но и обменяться опытом.