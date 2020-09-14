Сотрудники компании «СтанкоМашСтрой» проголосовали на рабочем месте

11 сентября в компании «СтанкоМашСтрой» была организована работа избирательного участка, и сотрудники предприятия одни из первых смогли принять участие в выборах губернатора Пензенской области и отдать свой голос без отрыва от производства.

Избирательный участок разметили в просторном фойе производственного помещения, который был предварительно обработан антисептическими средствами, чтобы обезопасить сотрудников и членов избирательной комиссии.

«Очень важно, чтобы каждый житель нашего региона смог реализовать свое право, прийти и отдать свой голос, потому что от нашего выбора зависит будущее региона, нашей Пензенской области, где предстоит жить и работать нам, нашим детям и внукам. На нашем предприятии трудятся ответственные люди, с активной гражданской позицией. Именно поэтому мы приняли решение организовать избирательный участок непосредственно на предприятии, чтобы люди смогли проголосовать и вернуться к работе», - отметил генеральный директор компании «СтанкоМашСтрой» Олег Кочетков.