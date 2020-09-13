Неравнодушный пензенец помог полиции задержать виновника ДТП

Фото: Пресс-служба УМВД России по Пензенской области

В начале сентября в полицию Пензы позвонил местный житель. Он рассказал, что на его глазах неизвестный мужчина за рулем «Ситроена» врезался в пешеходное ограждение. Судя по всему, виновник аварии был пьян.

На место сразу же выехали сотрудники полиции, которые оформили факт ДТП и установили, что водитель действительно был нетрезв. Теперь ему грозит наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет и штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Кроме того, за повреждение ограждения в отношении водителя также был составлен протокол по статье 12.33 КоАП РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 5 до 10 тыс. рублей.