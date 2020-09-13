Жительница Городищенского района лишилась денег при продаже поросят

В полицию Пензенской области обратилась 58-летняя жительница Городищенского района. Женщина рассказала, что на одном из сайтов объявлений опубликовала сообщение о продаже поросят.

На следующий день ей позвонила неизвестная, которая захотела купить пять животных. После этого на телефон женщины пришло сообщение о зачислении 30 тысяч рублей. Продавец поверила этой информации, не заметив то, что она пришла не с номера «900», а с другого.

Вскоре незнакомка перезвонила и сказала, что указанную сумму перевела собеседницы по ошибке и попросила их вернуть, перечислив на счет абонентского номера мобильной связи. Следуя этой просьбе, заявительница перевела 30 тысяч рублей, после чего выяснила, что ей никакие деньги не поступали. Полицейским она пояснила впоследствии, что знала о подобных способах обмана.

По факту мошенничества проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.