Во второй день выборов в Пензенской области было выявлено нарушение

ФОТО: Избирательная комиссия Пензенской области

В Пензенской области продолжают выбирать губернатора. Напомним, что голосование стартовало в пятницу, 11 сентября. По данным областной избирательной комиссии, в первые два дня в регионе свой голос за будущего губернатора отдали 433 600 избирателей. Явка составила 41,18%.

Вчера на одном из участков было выявлено нарушение: местный житель распространял на нем незаконно изготовленные агитационные материалы против одного из кандидатов. В отношении него были составлены административные протоколы, которые направили в суд.