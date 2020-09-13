Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поблагодарил журналистов

Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Председатель Следственного комитета России Александром Бастрыкин объявил благодарность генеральному директору ТРК «Наш дом» Татьяне Прошиной и директору ГТРК «Пенза» Оксане Чубарь за содействие в решении задач, поставленных перед Следственным комитетом Российской Федерации.

Благодаря оперативному размещению на телеканалах информации о розыске мужчины, причастного к совершению убийства несовершеннолетней девочки в микрорайоне Тепличный, и видеозаписи, на которой он запечатлен, сотрудникам правоохранительных органов через несколько часов после распространения данных сведений в СМИ удалось задержать подозреваемого.

В настоящее время злоумышленнику в окончательной редакции предъявлено обвинение в совершении убийства, изнасилования и насильственных действий сексуального характера. Обвиняемому в настоящее время проводится стационарная судебная психолого-психиатрическая экспертиза, по результатам получения заключения комиссии экспертов уголовное дело будет направлено в суд.

Благодарности вручили в торжественной обстановке представителям телеканалов, которые смогли посетить торжественное мероприятие.