Работает Корпус наблюдателей «За Чистые выборы»

Пресс-служба Правительства Пензенской области

Корпус «За Чистые выборы» на выборах губернатора Пензенской области представляют порядка 1000 наблюдателей, 15 мобильных бригад и ситуационный центр. Наблюдатели присутствуют на избирательных участках Пензы все три дня, с 11 по 13 сентября 2020 года.

На 18:00 12 сентября серьезных нарушений избирательного законодательства на участках в городе Пенза Корпусом «За Чистые выборы» не выявлено. Были правовые коллизии, связанные с допуском наблюдателей на участки, но после диалога мобильных бригад с председателями УИКов, данные инциденты были решены.

13 сентября планируется участие наблюдателей Корпуса «За Чистые выборы» на всех участках областного центра.