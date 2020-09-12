В Мордовии собрали рекордный урожай зерновых – полтора миллиона тонн. К республиканским аграриям обратился глава региона Владимир Волков:

- Урожайность составляет 35 центнеров с гектара. Причем не убранными остаются 15 тысяч гектар, с которых будет собрано еще около 50 тысяч тонн зерна. А через 10 дней наши аграрии выйдут на уборку кукурузы. Это еще не менее 150 тысяч тонн ценного фуража. Всего в этом году Мордовия планирует собрать урожай в один миллион семьсот тысяч тон! Причем рубеж в миллион тонн зерна республика уверенно перешагивает уже 7 лет подряд. Это абсолютный рекорд! Дорогие сельские труженики! От имени всех жителей Мордовии благодарю вас за самоотверженный и героический труд! Я желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, мира и благополучия! И, конечно же, успешного завершения уборочной кампании!