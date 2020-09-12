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В Пензе открылась выставка художницы Натальи Сюзевой

На ней представлены около ста работ
Анна ЧЕРНАЯ
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Вчера в Губернаторском доме состоялась торжественная церемония открытия юбилейной выставки произведений талантливого живописца, члена Союза художников России Натальи Сюзевой «Девичьи игры».

Художницу поздравили заместитель председателя Правительства Пензенской области Олег Ягов, министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова, директор Пензенской картинной галереи Кирилл Застрожный и член правления Пензенского регионального отделения Союза художников России Анатолий Омельченко.

В свою очередь Наталья Сюзева поджарила музею свой диптих «Секрет и тайна».

Культура