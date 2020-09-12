В Пензе открылась выставка художницы Натальи Сюзевой

Вчера в Губернаторском доме состоялась торжественная церемония открытия юбилейной выставки произведений талантливого живописца, члена Союза художников России Натальи Сюзевой «Девичьи игры».
Художницу поздравили заместитель председателя Правительства Пензенской области Олег Ягов, министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова, директор Пензенской картинной галереи Кирилл Застрожный и член правления Пензенского регионального отделения Союза художников России Анатолий Омельченко.
В свою очередь Наталья Сюзева поджарила музею свой диптих «Секрет и тайна».