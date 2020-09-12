В Саранске продлили ограничения движения и стоянки на Химмаше

С 23:00 13 сентября до 24:00 16 сентября в Саранске будет запрещено движение и стоянка на проспекте 70 лет Октября на участке от ул. Короленко до ул. Севастопольской. Запрет не распространяется на спецтехнику.

В связи с этим также будут изменены схемы движения общественного транспорта. Автобусные маршруты №№ 1, 4, 17, 37, 40, 44 и 150 в обозначенный период вместо участка пр. 70 лет Октября и ул. Короленко при движении с микрорайона Химмаш в сторону центра проследуют по улице Севастопольской и улице Волгоградской, и далее по действующим маршрутам.