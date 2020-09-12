В Пензе наградили работников сферы связи

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Губернатор Иван Белозерцев поблагодарил собравшихся за добросовестный труд и высокий профессионализм и напомнил, что празднование должно было состояться в мае, на День радио, но из-за коронавируса награждение пришлось перенести.

- Спасибо руководителям организаций, инженерам, техникам, почтальонам. Всем, кто вносит вклад в обеспечение процесса связи, который так значим для социально-экономического развития региона, - добавил он.

Лучшие сотрудники отмечены почетными грамотами и благодарностями губернатора Пензенской области.