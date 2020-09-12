ВТБ Пенсионный фонд: взносы по «НПО-Премиум» превысили 2,7 млрд рублей

С начала 2020 года в ВТБ Пенсионный фонд поступило свыше 2,75 млрд рублей взносов по программе «НПО-Премиум». В августе клиенты НПФ ВТБ внесли на свои счета 639 млн рублей добровольных взносов, общая сумма со старта программы превысила 4,4 млрд рублей.

Негосударственное пенсионное обеспечение наиболее востребовано у жителей Москвы и Санкт-Петербурга, Свердловской и Архангельской областей. Средний возраст клиентов, которые заключают договоры с ВТБ Пенсионный фонд, – 40 лет. Причем женщины более активно интересуются деталями продукта, в то время как мужчины быстрее принимают решение о подключении к программе.

«Проект «НПО-Премиум» превзошёл самые смелые ожидания, и мы намерены и дальше активно развивать это направление, предлагая программу в массовых продажах – через широкую офисную сеть банка ВТБ и сайт фонда. В наших ближайших планах – реализация «розничного» НПО для всех клиентских сегментов банка», – сказала Лариса Горчаковская, генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд.

Программа «НПО-Премиум» позволяет клиентам сформировать свой индивидуальный пенсионный план и самостоятельно определять размеры и сроки внесения средств на будущую пенсию, выбрать срок и периодичность ее выплат, а также порядок наследования накопленных средств. Она была запущена в мае 2019 года. Негосударственная пенсия формируется клиентом без участия Пенсионного фонда России, поэтому для того, чтобы стать вкладчиком, обращаться в ПФР не нужно.

Клиенты ВТБ Пенсионный фонд могут пополнять свой счет рублями или бонусами программы банка ВТБ «Мультибонус». Накопления на пенсионном счете инвестируются фондом и приносят клиенту доход. Информация о размере сбережений всегда доступна в личном кабинете на сайте фонда. При выходе на пенсию сбережения выплачиваются в соответствии с выбранным клиентом графиком.