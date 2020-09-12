В Мордовии четырех мужчин осудили за преступление 18-летней давности

Четверо жителей Мордовии в возрасте от 34 до 44 лет предстали перед судом за убийство, совершенное в 2002 году. Следствием установлено, что вечером 22 июня того года в Саранске погиб 23-летний парень. Его застрелили из огнестрельного оружия во дворе одного из жилых домов.

Преступление оставалось нераскрытым долгие годы, пока в 2018-м не были задержаны двое предполагаемых участников убийства. В последующем удалось установить причастность к преступлению еще двух мужчин, один из которых уже отбывал наказание по приговору, вынесенному в 2011 году. При расследовании удалось выяснить, что убийство было совершено из-за раздела сфер криминального влияния между двумя противоборствующими группировками, действовавшими в те годы в республике.

На основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей приговором суда мужчины приговорены к лишению свободы на срок от 12 до 14 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил.