Андрей Лузгин проголосовал на выборах губернатора Пензенской области

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

Сегодня глава администрации города принял участие в выборах губернатора Пензенской области. Андрей Лузгин подчеркнул, что выборы являются важным политическим событием для нашего региона.

– В Пензе за последние годы было сделано многое – благоустройство территорий, ремонт дорог, восстановление сетей и строительство социальных объектов. Впереди – еще больше работы. Мы хотим, что наш губернатор любил регион, заботился, в том числе и о городе Пензе и всех наших жителях, – высказал свою точку зрения Андрей Лузгин. – Этот выбор зависит от каждого.