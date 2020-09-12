Продолжение личного приема граждан губернатором

Пресс-служба Правительства Пензенской области

Соответствующее поручение дал Иван Белозерцев по итогам выездов в районы. Средства будут направлены на решение проблем, с которыми обращались в ходе личных приемов губернатора граждане.

Так, например, в Бековском районе запланировано провести ремонт лечебного корпуса больницы, в Земетчинском – здания местной ДЮСШ. В Каменке дополнительные средства позволят провести модернизацию уличного освещения, построить еще одну детскую площадку по просьбе жителей, а также выполнить ремонт артезианских скважин в двух селах.

В Колышлее будет проведен ремонт здания женской консультации и детского сада, в Малосердобинском районе – здания филиала лицея в селе Ключи. В Сосновоборском районе отремонтируют детский сад в селе Индерка, в Шемышейском районе – сети водоснабжения в районном центре.