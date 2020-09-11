Из-за обрыва кабеля на северо-востоке Саранска приостановлено троллейбусное движение

Фото: Администрация городского округа Саранск

Сегодня днем в Саранске рабочие ООО «ТехТоргСервис», занимавшиеся прокладкой канализации, повредили электрический кабель, принадлежащий «Горэлектротранс». Из-за этого в северо-восточной части города на участке от моста через реку Инсар до кольца у «Роддома №2» встали троллейбусы.

На их место оперативно были направлены автобусы, снятые с других городских маршрутов.

К организации, повредившей кабель электропередач транспортного предприятия, будут предприняты меры по взысканию ущерба и возмещению затрат на проведение восстановительных работ.

Сами же работы по восстановлению завершатся только завтра. В связи с этим в работу общественного транспорта внесены некоторые изменения:

- троллейбусы № 5 и 10 будут заменены автобусами;

- троллейбус № 15 до окончания работ ходить не будет. Вместо этого будет усилена работа автобусного маршрута № 20;

- вместо автобуса № 6 будет курсировать троллейбус, который пройдет по ул. Коммунистической и ул. Гагарина. Движение этого маршрута через остановки «Универсам» и «Театр «Крошка» осуществляться не будет;

- работа автобусного маршрута №14 будет временно приостановлена. Вместе с тем на троллейбусном маршруте № 13 будет увеличено количество транспорта.