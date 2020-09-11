Пациенты пензенских больниц смогут проголосовать, не покидая медучреждений

В пензенских учреждениях здравоохранения созданы все условия для участия в голосовании.

На территории десяти крупных медицинских организаций работают избирательные участки:

- Кузнецкая межрайонная больница;

- Клиническая больница № 5;

- Клиническая больница № 6 имени Г.А. Захарьина;

- Пензенская областная клиническая больница им. Н.Н. Бурденко;

- Пензенская областная детская клиническая больница им. Н.Ф. Филатова;

- Областной онкологический диспансер;

- Областная противотуберкулезная больница;

- Областная психиатрическая больница им. К.Р. Евграфов;

- Пензенская областная офтальмологическая клиническая больница;

- Пензенский областной центр специализированных видов медпомощи.

Все остальные государственные медицинские организации взаимодействуют с территориальными избирательными комиссиями, которые приезжают с переносной урной и также проводят голосование.

Принять участие в голосовании может любой пациент, находящийся на стационарном лечении. Для этого необходимо сообщить медицинским работникам о желании принять участие в голосовании, а также предъявить паспорт.

Все жители Пензенской области, кто проходит лечение в условиях стационара, смогут использовать свое избирательное право, не покидая медицинское учреждение и не прерывая лечения.

К тем пациентам, для которых врачами установлен строгий постельный режим, члены избирательной комиссии придут с переносной урной в палату.